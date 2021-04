Effetto Ferragni, la Tod’s dei Della Valle vale 205 mln in più (Di venerdì 16 aprile 2021) Venerdì scorso, il 9 aprile, l’imprenditrice ed influencer Chiara Ferragni è entrata nel cda di Tod’s, l’azienda di moda dei fratelli Diego e Andrea Della Valle, già patron e presidente Della Fiorentina fino a giugno del 2019. Già nel primo giorno di contrattazioni la borsa aveva premiato la scelta dei Della Valle e il titolo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) Venerdì scorso, il 9 aprile, l’imprenditrice ed influencer Chiaraè entrata nel cda di, l’azienda di moda dei fratelli Diego e Andrea, già patron e presidenteFiorentina fino a giugno del 2019. Già nel primo giorno di contrattazioni la borsa aveva premiato la scelta deie il titolo L'articolo

Fiori che passione, anche sui pantaloni! E Chiara Ferragni ci regala un'altra lezione di stile ... ma Chiara sceglie un paio di sandali lilla sempre della collezione Chiara Ferragni brand , creando ... Per un effetto più chic possiamo affidarci ad un paio di décollétes e di mules , meglio se alte: ...

Tod's continua a correre: 'l'effetto Ferragni' vale 250 milioni di euro L'effetto Ferragni continua a far correre Tod's. L'imprenditrice digitale ed influencer è entrata da poco nel cda del gruppo di Della Valle: la notizia è stata resa nota venerdì scorso, a distanza di ...

Azioni Tod’s, +20% in una settimana. L’effetto Ferragni vale €200 milioni Una settimana fa Diego Della Valle, numero uno di Tod's, annunciava la nomina di Chiara Ferragni nel Cda. Una strategia premiata dai mercati: titolo in rialzo del 20,4% e market cap a quota 1,145 mili ...

