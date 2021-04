E' finita la storia tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo tanti rumors arriva l'ufficialità: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. L'ex coppia ha voluto ufficializzare la cosa con una dichiarazione esclusiva rilasciata a Today Show. La rottura arriva a pochissimo dalle nozze, programmate a Capri, come riporta Il Corriere delle Sera. I motivi? A quanto pare la star e la leggenda del baseball hanno cercato di sanare i ... Leggi su radiobruno (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo tanti rumors arriva l'ufficialità:si sono lasciati. L'ex coppia ha voluto ufficializzare la cosa con una dichiarazione esclusiva rilasciata a Today Show. La rottura arriva a pochissimo dalle nozze, programmate a Capri, come riporta Il Corriere delle Sera. I motivi? A quanto pare la star e la leggenda del baseball hanno cercato di sanare i ...

