Draghi dice sì al ritorno della zona gialla dal 26 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - "Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia". Loil premier Marioin una conferenza stampa a palazzo Chigi, riferendosi al dossier riaperture. "C'è un cambiamento rispetto al passato. Si dà precedenza alle attività all'aperto e alle scuole", con l'anticipazione dell'allentamento delle misure dal 26. "Le scuole riaprono in presenza nelle zone gialle ed arancioni, nelle zone rosse in parte in presenza e in parte a distanza. Il governo ha preso un rischio ragionato, con i dati in miglioramento", afferma il presidente del Consiglio. "Un rischio che si fonda su una premessa: i provvedimenti, quale l'obbligo delle mascherine, devono essere osservati", spiega. La priroità delle riaperture in arrivo andrà alle attività che si possono svolgere all'aperto, dunque. Come ...