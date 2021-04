Di Maio “I regimi? Parliamo con tutti ma sui diritti non si arretra” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia non ha mai mutato il suo posizionamento geo-politico di fondo. I nostri governi sono sempre rimasti fedeli all'Alleanza Atlantica. Va aggiunto che il governo di Joe Biden ha cambiato approccio rispetto alla precedente amministrazione Trump. Roma e Washington non sono mai state tanto vicine. Questa amministrazione Usa non è certo isolazionista, siamo perfettamente allineati su questioni fondamentali, come la difesa dei diritti umani, o dell'ambiente”. Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“L'Italia è un alleato fondamentale della nuova politica americana. Biden e la sua amministrazione mi hanno anticipato le scelte sull'Afghanistan, assicurano il loro sostegno in Libia”, sottolinea il ministro, che alla domanda se Biden ha promesso che invierà vaccini in Italia risponde: “Ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia non ha mai mutato il suo posizionamento geo-politico di fondo. I nostri governi sono sempre rimasti fedeli all'Alleanza Atlantica. Va aggiunto che il governo di Joe Biden ha cambiato approccio rispetto alla precedente amministrazione Trump. Roma e Washington non sono mai state tanto vicine. Questa amministrazione Usa non è certo isolazionista, siamo perfettamente allineati su questioni fondamentali, come la difesa deiumani, o dell'ambiente”. Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di.“L'Italia è un alleato fondamentale della nuova politica americana. Biden e la sua amministrazione mi hanno anticipato le scelte sull'Afghanistan, assicurano il loro sostegno in Libia”, sottolinea il ministro, che alla domanda se Biden ha promesso che invierà vaccini in Italia risponde: “Ne ...

