Crash Bandicoot On the Run: quasi 600000 euro guadagnati in soli 7 giorni – Notizia – iPhoneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 aprile 2021) Crash Bandicoot On the Run è un successo: ha guadagnato quasi 600.000 euro in una sola settimana.. Crash Bandicoot On the Run ha guadagnato quasi 600.000 euro in una sola settimana, precisamente nella settimana d’uscita. Il gioco è disponibile su App Store e Google Play. I dati provengono da Sensor Tower, analista dedito al mondo mobile. Il numero di download è stimato a 23.6 milioni per la fine di marzo 2021. In data 14 aprile, invece, Crash Bandicoot On the Run è arrivato a 37.5 milioni di download, secondo quanto riportato da PocketGamer.biz. Per il momento, Crash Bandicoot On the … Notizie giochi iPhoneRead More L'articolo Crash Bandicoot On the ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021)On the Run è un successo: ha guadagnato600.000in una sola settimana..On the Run ha guadagnato600.000in una sola settimana, precisamente nella settimana d’uscita. Il gioco è disponibile su App Store e Google Play. I dati provengono da Sensor Tower, analista dedito al mondo mobile. Il numero di download è stimato a 23.6 milioni per la fine di marzo 2021. In data 14 aprile, invece,On the Run è arrivato a 37.5 milioni di download, secondo quanto riportato da PocketGamer.biz. Per il momento,On the … Notizie giochi iPhoneRead More L'articoloOn the ...

