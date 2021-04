Covid: Speranza, verso allargamento al giallo ma sistema colori resta (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos Salute) - "Noi stiamo allargando a un'ipotesi di zona gialla, quindi c'è una profonda differenza con l'impianto di prima e diamo un segnale che va nella direzione giusta", ma comunque "resta vigente il modello per zone e fasce" il sistema dei colori, "un modello prudenziale che sarà capace di leggere eventuali situazioni che dovessero verificarsi nei territori". Lo ha precisato il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi rispondendo all'ultima domanda in conferenza stampa con il premier Mario Draghi. "Se dovesse esserci un focolaio o una situazione di difficoltà il modello permette di leggere la variazione epidemiologica, i nostri parametri sono capaci di fotografare eventuali situazioni e far scattare misure più rigide", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Milano, 16 apr. (Adnkronos Salute) - "Noi stiamo allargando a un'ipotesi di zona gialla, quindi c'è una profonda differenza con l'impianto di prima e diamo un segnale che va nella direzione giusta", ma comunque "vigente il modello per zone e fasce" ildei, "un modello prudenziale che sarà capace di leggere eventuali situazioni che dovessero verificarsi nei territori". Lo ha precisato il ministro della Salute Roberto, oggi rispondendo all'ultima domanda in conferenza stampa con il premier Mario Draghi. "Se dovesse esserci un focolaio o una situazione di difficoltà il modello permette di leggere la variazione epidemiologica, i nostri parametri sono capaci di fotografare eventuali situazioni e far scattare misure più rigide", conclude.

