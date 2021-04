Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza (Di venerdì 16 aprile 2021) In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di una... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 aprile 2021) Inrispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimanasaranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di una...

Advertising

fattoquotidiano : E’ positivo al Covid ma organizza la grigliata di Pasquetta: rischia l’accusa di epidemia colposa - Diogene55 : Non so se mi fa più tristezza o più rabbia immaginare che la cattiva gestione dell' epidemia di #Covid_19 contribui… - pato_hernandezm : RT @ilmessaggeroit: Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza - Vaalent1 : RT @ilmessaggeroit: Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza - ilmessaggeroit : Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid epidemia Covid Italia, 16.974 contagi e 380 morti: bollettino 15 aprile ... regione per regione, registrati altri 380 morti che, in base al sito del ministero della Salute, portano il totale delle vittime a 115.937 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid - ...

Covid Italia, bollettino contagi regioni: dati 15 aprile Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare anche +4 terapie intensive, +244 guariti/dimessi e 5 morti. ...

Covid, Macron e i bimbi depressi per il virus: «Pagheremo 10 sedute dallo psicologo» La soglia, terribile, dei 100mila morti è stata superata ieri; ristoranti, bar, teatri e cinema sono chiusi dal 28 ottobre; le università non hanno mai riaperto; adesso sarebbero ...

Covid, l'epidemia arretra: cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...

... regione per regione, registrati altri 380 morti che, in base al sito del ministero della Salute, portano il totale delle vittime a 115.937 dall'inizio dell'emergenza legata all'di- ...Sono questi i dati giornalieri relativi all'da- 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare anche +4 terapie intensive, +244 guariti/dimessi e 5 morti. ...La soglia, terribile, dei 100mila morti è stata superata ieri; ristoranti, bar, teatri e cinema sono chiusi dal 28 ottobre; le università non hanno mai riaperto; adesso sarebbero ...In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...