Covid | Gatti | ' Un virus non creato artificialmente ma di cui è stato sottovalutato il rischio'

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il noto giornalista e autore di un libro inchiesta suloggi a Omnibus: ' Il governo Conte ha ignorato degli obblighi per non andare contro la ...

Advertising

MarioZenobio : @claudiovelardi Covid. Vi consiglio di leggere il libro del giornalista Fabrizio Gatti : ' L INFINITO ERRORE '. Ho… - xblunotte : RT @Radio1Rai: “Un accordo sciagurato del governo #Conte del 13 gennaio con la #Cina ha permesso il raddoppio dei voli portando migliaia di… - codeghino10 : RT @Radio1Rai: “Un accordo sciagurato del governo #Conte del 13 gennaio con la #Cina ha permesso il raddoppio dei voli portando migliaia di… - bravimabasta : RT @Radio1Rai: “Un accordo sciagurato del governo #Conte del 13 gennaio con la #Cina ha permesso il raddoppio dei voli portando migliaia di… - Radio1Rai : “Un accordo sciagurato del governo #Conte del 13 gennaio con la #Cina ha permesso il raddoppio dei voli portando mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gatti

Il noto giornalista e autore di un libro inchiesta suloggi a Omnibus: ' Il governo Conte ha ignorato degli obblighi per non andare contro la ...L'Organizzazione Mondiale di Sanità ha sbagliato a chiamare l'epidemia invece che Sars 2,. Se avessmo ripreso quanto fatto nel 2003 per la Sars avremmo avuto un attenzione ...Sabato, 17 aprile 2021, a partire dalle 15, i principali canali televisivi italiani seguiranno la cerimonia di addio al duca di Edimburgo con collegamenti da Londra e approfondimenti ...Sabato 17 aprile, la televisione italiana seguirà i funerali del Principe Filippo, duca di Edimburgo, da Londra.Rai1 trasmetterà i funerali a partire dalle 15.45 all’interno del programm ...