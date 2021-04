Comuni | amministrative a settembre per 42 enti locali siciliani

(Di venerdì 16 aprile 2021) Slitteranno in autunno le elezioninei 42che sarebbero dovuti andare al voto in primavera. Il permanere del contagio nell’Isola, oltre all’aumento della diffusione delle varianti, ha convinto il governo regionale guidato da Nello Musumeci ad approvare un disegno di legge con il quale, così come a livello nazionale, si rinviano le

Advertising

mauro_vicini : RT @EsteriLega: Anche sulle riaperture vince la linea della Lega. Dalla Lega vogliamo di più? Cominciamo col darle più forza: nei comuni p… - mmayr5 : RT @EsteriLega: Anche sulle riaperture vince la linea della Lega. Dalla Lega vogliamo di più? Cominciamo col darle più forza: nei comuni p… - antonio_spe : RT @EsteriLega: Anche sulle riaperture vince la linea della Lega. Dalla Lega vogliamo di più? Cominciamo col darle più forza: nei comuni p… - NinaSandalo : RT @EsteriLega: Anche sulle riaperture vince la linea della Lega. Dalla Lega vogliamo di più? Cominciamo col darle più forza: nei comuni p… - Ettore572 : RT @EsteriLega: Anche sulle riaperture vince la linea della Lega. Dalla Lega vogliamo di più? Cominciamo col darle più forza: nei comuni p… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni amministrative

Slitteranno all'autunno le elezioninei 42siciliani che sarebbero dovuti andare al voto in primavera. Slittamento delle consultazioni anche per isciolti per mafia. Il ...Slitteranno all'autunno le elezioninei 42siciliani che sarebbero dovuti andare al voto in primavera. Il permanere del contagio nell'Isola, oltre all'aumento della diffusione delle varianti, ha convinto il governo ...A Catania, i Finanzieri della locale Compagnia, hanno sequestrato in due distinti negozi oltre 2.500 giocattoli contraffatti, in quanto riproducenti marchi famosi e registrati e 379 articoli per il gi ...I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un articolato servizio volto alla repressione della contraffazione ed al controllo della sicurezza prodotti, nel ...