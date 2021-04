Come è difficile narrare il calcio (Di venerdì 16 aprile 2021) Èla storia del Gordo. Il suo vero nome è già una preghiera, o un tango, o un Sarti Burgnich Facchetti: Santiago Ramiro Rodriguez, detto “el Gordo”, il grasso, per via di un ventre sporgente e gonfio di “fernecito”, matrimonio sudamericano di Fernet e Coca-Cola, se non gonfio di rum, cresciuto nel barrio Capurro di Montevideo, professione fantasista uruguagio, tradito nella vita da cavalli lenti e donne veloci. Ma sul campo, Gordo “illumina. Bluffa e dribbla, con la pelota che gli resta appiccicata al piede. Con quella sua maniera di correre che sembra sempre sul punto di cadere, un surfista che sfiora l’onda con la schiena ma poi ritorna dritto sulla tavola, con un colpo di reni”. Il calcio inteso Come “un fugace momento di perfezione condiviso”. È la storia di Morelli. Dottore, nel senso di medico fisiatra, fisioterapista e manipolatore, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Èla storia del Gordo. Il suo vero nome è già una preghiera, o un tango, o un Sarti Burgnich Facchetti: Santiago Ramiro Rodriguez, detto “el Gordo”, il grasso, per via di un ventre sporgente e gonfio di “fernecito”, matrimonio sudamericano di Fernet e Coca-Cola, se non gonfio di rum, cresciuto nel barrio Capurro di Montevideo, professione fantasista uruguagio, tradito nella vita da cavalli lenti e donne veloci. Ma sul campo, Gordo “illumina. Bluffa e dribbla, con la pelota che gli resta appiccicata al piede. Con quella sua maniera di correre che sembra sempre sul punto di cadere, un surfista che sfiora l’onda con la schiena ma poi ritorna dritto sulla tavola, con un colpo di reni”. Ilinteso“un fugace momento di perfezione condiviso”. È la storia di Morelli. Dottore, nel senso di medico fisiatra, fisioterapista e manipolatore, ...

Ultime Notizie dalla rete : Come difficile Si toglie la vita a soli 20 anni. Il dolore della madre: 'Stava organizzando la festa per la sorella in arrivo' Ora la famiglia non riesce a darsi una spiegazione per un gesto così difficile da accettare. ... Come ha raccontato la mamma, incinta di sei mesi: 'Stava facendo progetti, sono incinta di sei mesi e ...

Dritto e Rovescio, Mauro Corona: i contagi Covid sui mezzi pubblici 'E' come se si fossero detti: 'Siccome è un problema troppo grosso quello dei trasporti pubblici allora lasciamo stare, concentriamoci su altro. Siccome è troppo difficile da risolvere passiamo ad ...

Covid, Burioni: "Contagio all'aperto? Difficile, non impossibile" Roberto Burioni interviene nuovamente su riaperture e contagio da coronavirus nei luoghi all'aperto. "Quando dico che all’aperto il contagio è molto più difficile 1) non significa che è impossibile 2) ...

DAZN si scusa per il black-out e offre 1 mese gratis o un voucher di 10 euro La comunicazione è stata inviata pochi minuti fa a tutti i clienti DAZN italiani via mail o tramite appD: " vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi ", si legge. Du ...

