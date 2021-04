Cagliari, il futuro di Rugani potrebbe non essere in rossoblù: le ultime (Di venerdì 16 aprile 2021) Daniele Rugani potrebbe lasciare la Sardegna dopo solo metà stagione con la maglia del Cagliari Il futuro di Daniele Rugani al Cagliari è ancora in bilico: arrivato nel mercato di gennaio potrebbe restare in rossoblù se arrivasse la salvezza, ma TuttoSport lancia un’indiscrezione di mercato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 La Juventus, proprietaria del cartellino di Rugani, potrebbe decidere di far tornare il difensore all’ombra della Mole qualora Giorgio Chiellini, a fine stagione, decidesse di appendere le scarpette al chiodo. I bianconeri richiamerebbero a casa Rugani per essere numericamente coperti nel reparto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Danielelasciare la Sardegna dopo solo metà stagione con la maglia delIldi Danielealè ancora in bilico: arrivato nel mercato di gennaiorestare inse arrivasse la salvezza, ma TuttoSport lancia un’indiscrezione di mercato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 La Juventus, proprietaria del cartellino didecidere di far tornare il difensore all’ombra della Mole qualora Giorgio Chiellini, a fine stagione, decidesse di appendere le scarpette al chiodo. I bianconeri richiamerebbero a casapernumericamente coperti nel reparto ...

Advertising

Cagliari_1920 : Lykogiannis: «Il mio futuro? Sarà nel Cagliari» - infoitsport : Lykogiannis: «Il mio futuro? Sarà nel Cagliari» - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Giulini: 'Non programmiamo il futuro, lotteremo fino all'ultimo per restare in Serie A' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Giulini: 'Non programmiamo il futuro, lotteremo fino all'ultimo per restare in Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Giulini: 'Non programmiamo il futuro, lotteremo fino all'ultimo per restare in Serie A' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari futuro La leggenda del 'Sor Magara': Carletto Mazzone! Si susseguiranno altre 4 panchine in Bologna, Lecce (3), Pescara e Cagliari (3) dove riuscirà a far ... il giovanissimo Andrea Pirlo, il futuro tecnico del Barcellona Pep Guardiola. Sembra che grazie ...

Il grande esodo: il M5S è come un rubinetto sempre aperto. Dopo la Meloni ora è Salvini ad attrarre i grillini Il futuro entra in noi molto prima che accada diceva Rainer Maria Rilke, divino poeta. Ecco, a Tiscali. professore e scrittore eletto nel collegio senatoriale uninominale di Cagliari con il MoVimento ...

Fanta-Ex: la dura legge del +3 di chi ha il dente avvelenato. 31ª giornata C'è la dura legge del gol, ma anche la dura legge dell'ex. Ed, ovviamente, anche quella che più ci interessa: ovvero la dura legge del gol dell'ex. Quanti di voi, nello schierar ...

Il futuro del Torino passa dalla Roma Ci sono partite che più di altre sono la chiave per il presente e per il futuro e quella con la Roma lo è per il Torino. Intanto perché dopo il pareggio con la Juventus e ...

Si susseguiranno altre 4 panchine in Bologna, Lecce (3), Pescara e(3) dove riuscirà a far ... il giovanissimo Andrea Pirlo, iltecnico del Barcellona Pep Guardiola. Sembra che grazie ...Ilentra in noi molto prima che accada diceva Rainer Maria Rilke, divino poeta. Ecco, a Tiscali. professore e scrittore eletto nel collegio senatoriale uninominale dicon il MoVimento ...C'è la dura legge del gol, ma anche la dura legge dell'ex. Ed, ovviamente, anche quella che più ci interessa: ovvero la dura legge del gol dell'ex. Quanti di voi, nello schierar ...Ci sono partite che più di altre sono la chiave per il presente e per il futuro e quella con la Roma lo è per il Torino. Intanto perché dopo il pareggio con la Juventus e ...