Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Le principali Borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando l'impostazione positiva dell'avvio. A sostenere il sentiment degli investitori i segnali incoraggianti sulla ripresa economica in arrivo dagli Stati Uniti e dalla Cina. Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,199. L'Oro, in aumento (+0,75%), raggiunge 1.776,8 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,45 dollari per barile. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +102 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%. Tra i mercati del Vecchio Continente sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,88%, piccoli passi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse rialzo Le Borse di oggi, 16 aprile. Listini in cauto rialzo, il Pil della Cina segna un balzo record: +18% nel primo trimestre I dati cinesi hanno lasciato le Borse asiatiche prevalentemente in rialzo, nonosante le preoccupazioni degli analisti sul fatto che il ritmo di Pechino stia andando sensibilmente a diminuire. Tokyo ...

Piazza Affari: neanche così male, dopo tutto Le borse europee mantengono il passo degli USA, sebbene non assumano ancora la leadership: negli ... Piazza Affari appare in affanno, trattenuta dal rialzo dei tassi di interesse nostrani. Eppure non è ...

BTP Futura, Tesoro pronto alla terza emissione: tasso minimo 0,75% (Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura. Le sottoscrizioni del Titolo 100% retail a sostegno della ...

Borsa di Milano in leggero rialzo, scatto di Stellantis ed Exor ma in testa balza Pirelli Piazza Affari si muove sopra la parità, in scia ai nuovi record di Wall Street. Ieri il Dow Jones ha chiuso per la prima volta sopra la soglia dei 34.000 punti e l’S&P500 ha aggiornato i massimi stori ...

