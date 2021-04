Benvenuti a casa di David Lopez Quincoces e Fanny Bauer Grung di Quincoces-Drago?

Leggi su cityroma

(Di venerdì 16 aprile 2021) Una stanza dell’appartamento di«Questa sala contiene un mix di epoche e culture, lo stesso che ci piace inserire nei nostri progetti. C’e? una stuoia vintage che viene dalla Mauritania, un pezzo di design italiano storico come il tavolo di Paolo Piva ma anche la libreria di Pietro Russo, che ha un approccio piu? artigianale e contemporaneo, e il divano Chemise di Living, solido marchio del Made in Italy. E? un ambiente in un certo senso essenziale ma abitato da persone e amici: come Pietro, il titolare di Altai (la galleria dove abbiamo acquistato la stuoia), che e? per noi fonte di continua ispirazione. O Piero Lissoni, che ha insegnato tanto a entrambi». Post navigation L'articolo proviene ...