Ballando con le stelle, gaffe su Twitter clamorosa: cosa è successo (Di venerdì 16 aprile 2021) Ballando con le stelle gaffe imperdonabile. Nelle scorse ore, sul profilo ufficiale Twitter di “Ballando con le stelle” è apparso un retweet inappropriato. Il profilo ufficiale ha subito provveduto a cancellare il messaggio. Ma il web non perdona e molti utenti hanno letto il messaggio e ora si chiedono chi è il colpevole della pubblicazione di un post così scandaloso. Intanto Milly Carlucci ha dichiarato che la vicenda è secondo lei intollerabile. Ballando con le stelle gaffe: il messaggio incriminante Da ieri “Ballando con le stelle” si trova al centro del mirino dopo che il social media manager ha pubblicato un tweet scomodo con l’account ufficiale del programma. Il messaggio che ha già fatto il ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021)con leimperdonabile. Nelle scorse ore, sul profilo ufficialedi “con le” è apparso un retweet inappropriato. Il profilo ufficiale ha subito provveduto a cancellare il messaggio. Ma il web non perdona e molti utenti hanno letto il messaggio e ora si chiedono chi è il colpevole della pubblicazione di un post così scandaloso. Intanto Milly Carlucci ha dichiarato che la vicenda è secondo lei intollerabile.con le: il messaggio incriminante Da ieri “con le” si trova al centro del mirino dopo che il social media manager ha pubblicato un tweet scomodo con l’account ufficiale del programma. Il messaggio che ha già fatto il ...

Advertising

SephiraVL : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle - SimonaCroisette : RT @_emmeci_: Vi prego non licenziate la/il social media manager di Ballando con le Stelle, capiamol*, è periodaccio per tutti e anzi vi ha… - marco_bragazzi : RT @gloryandholee: vi lascio una foto di qualche anno fa di mio zio e il suo capo nei backstage di ballando con le stelle - darbux97 : RT @marcole___: Il social media manager di Ballando Con Le Stelle quando sarà chiamato per il cazziatone - AnnaP1953 : RT @Mirith_: BENE! E CI FANNO PAGARE IL CANONE PER AVERE QUESTE INFORMAZIONI? Ballando con le Stelle, 'amavo succhiare il ca*** del mio c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Il dramma di Jo Squillo: il video terribile e il ginocchio distrutto. Il verdetto senza speranza ... cantare quell'inno al femminismo che è stata "Siamo donne? Tutto è iniziato nel 2019 con la ... Ho usato troppo il ginocchio e ballando mi sono giocata la cartilagine", ha raccontato a Pomeriggio 5. Ora ...

'Parte la denuncia'. Milly Carlucci su tutte le furie dopo il fattaccio: 'Non è tollerabile' Un episodio davvero increscioso quello che ha visto un repost effettuato sul profilo twitter ufficiale della trasmissione condotta da Milly, ovvero il suo Ballando con le Stelle. Parole volgari sotto ...

Il ballo dei 41, il trailer del film Netflix sulla storica retata omofoba messicana del 1901 Lo "scandalo" di Città del Messico è diventato film, in arrivo su Netflix. Ecco trailer, poster, immagini e fatti realmente accaduti.

Aleister Black non viene licenziato: cosa ha in ballo per lui la WWE? Uno dei nomi che i fan pesavano di dover vedere nelle liste di rilasci, fortunatamente non è arrivato, con la federazione che avrebbe già pronto un piano per il suo ritorno ...

... cantare quell'inno al femminismo che è stata "Siamo donne? Tutto è iniziato nel 2019la ... Ho usato troppo il ginocchio emi sono giocata la cartilagine", ha raccontato a Pomeriggio 5. Ora ...Un episodio davvero increscioso quello che ha visto un repost effettuato sul profilo twitter ufficiale della trasmissione condotta da Milly, ovvero il suole Stelle. Parole volgari sotto ...Lo "scandalo" di Città del Messico è diventato film, in arrivo su Netflix. Ecco trailer, poster, immagini e fatti realmente accaduti.Uno dei nomi che i fan pesavano di dover vedere nelle liste di rilasci, fortunatamente non è arrivato, con la federazione che avrebbe già pronto un piano per il suo ritorno ...