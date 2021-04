Ascolti tv 15 aprile | Ilary si smarca ma Liotti prevale di netto | Dzeko fa centro Isola super in Valle D’Aosta | bene al sud | male in Friuli

(Di venerdì 16 aprile 2021)talk in sovrapposizione: tra le 21.41 e le 24.50 Del Debbio 1,069 milioni e 5,7%, Formigli 911mila e 4,85% L’fa un po’ la differenza, ma anche il calcio dell’Europa League. Sette giorni prima, approfittando della pausa de L’dei Famosi, la sesta stagione di Un Passo dal Cielo, intitolata I Guardiani e con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Danielee Enrico Ianniello sono le presenze stabili, era arrivata a 5,3 milioni ed il 22,6%. Ieri – giovedì 15– in un contesto di proposte più agguerrite, la fiction Lux è calata a 4,919 milioni di spettatori ed il 20,82%. Dall’altra parte della barricata, però, non ha fatto una grande prestazione nemmeno L’dei Famosi. Trasmessa in differita, causa co-abitazione ...

tv di ieri 15in prima serata La fiction 'Un Passo dal Cielo 6 ', trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata televisiva, con 4.913.000 spettatori e il 20.Nella puntata di giovedì 152021 l' Isola dei Famosi è andata per la prima volta in onda in differita. La Palapa e la ...questi cambiamenti hanno avuto ripercussioni anche dal punto degli...Dopo il rinvio, a causa della pandemia, la decima edizione verrà trasmessa in streaming sui canali social di Cesvot. Ci sarà il racconto testimonianza di padre Ignacio Carbajosa e l’assegnazione dei c ...Antonella Clerici, gag all'inizio della diretta di È sempre mezzogiorno: "Abbiamo gli animali... e le persone!" Ultima puntata della settimana per È ...