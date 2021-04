Antitrust: 1 milione di multa a Poltronesofà (Di venerdì 16 aprile 2021) L'Antitrust ha comminato una sanzione di 1 milione di euro a Poltronesofà. Secondo l'Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) L'ha comminato una sanzione di 1di euro a. Secondo l'Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte ...

Advertising

EdoardoQuaquini : RT @ADUC1: #Poltronesofà. Pubblicità ingannevole. Multa #Antitrust per 1 milione - maximum855 : RT @RaiNews: La nota dell' Autorità garante per la concorrenza ed il mercato - fisco24_info : Antitrust: 1 milione di multa a Poltronesofà: Per pubblicità ingannevole sulle offerte - RaiNews : La nota dell' Autorità garante per la concorrenza ed il mercato - ADUC1 : #Poltronesofà. Pubblicità ingannevole. Multa #Antitrust per 1 milione -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust milione Antitrust: 1 milione di multa a Poltronesofà L'Antitrust ha comminato una sanzione di 1 milione di euro a Poltronesofà. Secondo l'Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte ...

La fuga dal lavoro da casa, gli uffici "capsula" e il sindacato in Amazon ...con la nuova metodologia di rilevazione " in un anno di pandemia abbiamo perso quasi 1 milione di ... Il nome e il logo della newco Ita, ora, sono l'ultimo fronte di battaglia tra Roma e l'Antitrust ...

Antitrust, multa da 1 milione di euro per pubblicità ingannevole a Poltrenesofà Poltronesofà è stata multata per 1 milione di euro per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle ...

Antitrust: sanzione di un milione di euro a Poltronesofà per pubblicità ingannevole ROMA. L'Antitrust ha sanzionato per un milione di euro Poltronesofà, accusata di aver diffuso nel 2020 campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sulle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per ...

L'ha comminato una sanzione di 1di euro a Poltronesofà. Secondo l'Autorità, nel 2020, la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte ......con la nuova metodologia di rilevazione " in un anno di pandemia abbiamo perso quasi 1di ... Il nome e il logo della newco Ita, ora, sono l'ultimo fronte di battaglia tra Roma e l'...Poltronesofà è stata multata per 1 milione di euro per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle ...ROMA. L'Antitrust ha sanzionato per un milione di euro Poltronesofà, accusata di aver diffuso nel 2020 campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sulle caratteristiche dell'offerta, soprattutto per ...