Agguato a Casoria, Gianluca operato al Cardarelli: tre i proiettili che lo hanno colpito

Operazione riuscita ieri al Cardarelli per Gianluca Coppola, il 27enne di Casoria rimasto gravemente ferito in Agguato fuori casa sua lo scorso giovedì 8 aprile. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento alla trachea, ma è ancora presto per parlare di miglioramenti e le sue condizioni restano critiche.

Ultime Notizie dalla rete : Agguato Casoria Casoria, raggiunto da 3 colpi di pistola; il padre di Gianluca: 'Chi ha visto parli' APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Agguato a Casoria, 27enne ferito con due colpi di pistola: è... Amici del giovane stanno diffondendo l'appello del padre: 'Gianluca merita giustizia . Merita la verità. ...

27enne ferito nel Napoletano, ancora gravi le sue condizioni E' ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita Gianluca Coppola, il 27enne incensurato ferito ieri da due colpi di pistola, in un agguato avvenuto nel pomeriggio a Casoria (Napoli), in via Europa. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della locale compagnia che ieri, sul luogo del ferimento, sono giunti dopi in una ...

Agguato a Casoria, c’è un sospettato ed è irreperibile Casoria (Na) – Combatte tra la vita e la morte da una settimana il 27enne incensurato, Gianluca Coppola. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il ragazzo sarebbe stato vittima ...

Agguato a Casoria, Gianluca lotta tra la vita e la morte. Sospettato l’ex della fidanzata È ancora molto grave Gianluca Coppola, il 27enne di Casoria (Napoli) ferito a colpi di pistola al collo e al torace ...

