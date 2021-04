A Houston è il robot R2 a consegnare a casa le pizze della catena Domino’s (Di venerdì 16 aprile 2021) Il robottino R2 di Nuro (foto: Domino’s)A consegnare la pizza a casa non è un rider a bordo di una bici o di uno scooter, bensì un robot. Succede a Houston, negli Usa, dove la catena Domino’s sta sperimentando il food delivery con veicolo a guida autonoma. R2, prodotto dalla società Nuro, è il primo per consegne su strada completamente autosufficiente e senza occupanti, con un’approvazione normativa da parte del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti. Al momento soltanto alcuni clienti selezionati che si rivolgono al ristorante Domino’s a Woodland Heights in 3209 Houston Ave., in determinati giorni e orari, possono scegliere R2. Una volta fatto l’ordine online, ricevono messaggi che li aggiornano sulla posizione ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) Iltino R2 di Nuro (foto:)Ala pizza anon è un rider a bordo di una bici o di uno scooter, bensì un. Succede a, negli Usa, dove lasta sperimentando il food delivery con veicolo a guida autonoma. R2, prodotto dalla società Nuro, è il primo per consegne su strada completamente autosufficiente e senza occupanti, con un’approvazione normativa da parte del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti. Al momento soltanto alcuni clienti selezionati che si rivolgono al ristorantea Woodland Heights in 3209Ave., in determinati giorni e orari, possono scegliere R2. Una volta fatto l’ordine online, ricevono messaggi che li aggiornano sulla posizione ...

