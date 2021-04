(Di giovedì 15 aprile 2021)e grandine neldi sabato 17 e domenica 18. Nel prossimo fine settimana l’Italia si troverà inserita in una configurazione dalle caratteristiche più invernali che primaverili. Numerosi corpi nuvolosi interesseranno molte regioni provocando improvvise precipitazioni, anche temporalesche e con locali grandinate. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che anche nelle temperature si terranno sotto la media del periodo, condizionate dall’afflusso di aria più fredda dai quadranti settentrionali. Sarà quest’aria che a contatto con il nostro mare genererà intensi corpi nuvolosi capaci di scaricare precipitazioni a tratti forti e sotto forma di temporale. Sabato sarà la Sardegna a provare per prima un tempo temporalesco nel corso del pomeriggio, mentre domenica si aggiungeranno gli Appennini ...

Advertising

stebellentani : Da lunedì, a San Marino i ristoranti saranno aperti anche la sera e dal 26 aprile sarà progressivamente abolito il… - liberenotizie : Weekend 17 e 18 aprile, torna inverno con pioggia e freddo. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Weekend 17 e 18 aprile, torna inverno con pioggia e freddo - - fisco24_info : Weekend 17 e 18 aprile, torna inverno con pioggia e freddo: Domenica temperature in discesa, la primavera si fa att… - infoitcultura : Branko, oroscopo weekend e settimana: previsioni dal 16 al 22 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Weekend aprile

RomaToday

Domenica temperature in discesa, la primavera si fa attendere Pioggia e grandine neldi sabato 17 e domenica 18. Nel prossimo fine settimana l'Italia si troverà inserita in una configurazione dalle caratteristiche più invernali che primaverili. Numerosi corpi nuvolosi ......anti - covid nella zona Sud della città inizieranno a breve e saranno conclusi entro fine. ... mentre è in programma per il, da domani a domenica (compresa) l 'open day "esteso" ...I tour partono dal Visitor Center della Rimini romana, in Corso d’Augusto, tutti i sabati alle ore 15.30 e tutte le domeniche alle ore 10.30 ...Pioggia e grandine nel weekend di sabato 17 e domenica 18 aprile. Nel prossimo fine settimana l'Italia si troverà inserita in una configurazione dalle caratteristiche più invernali che primaverili.