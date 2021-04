Una minaccia la divisa? No | peggio i politici in giacca e cravatta

Advertising

CarloCalenda : I pini sono il simbolo di Roma e rischiano di sparire. Da 2 anni c'è un parassita che li minaccia e nessuno fa nien… - zerocalcare : Un editoriale al giorno sull'orribile minaccia della cancel culture e del politicamente corretto, e manco uno che m… - Viminale : #Terrorismo. A 33 anni dalla strage di Calata San Marco a #Napoli il ricordo delle vittime in una videoconferenza o… - ORIC05190716 : @Corriere ... ma nel 2021 ci divertiamo ancora sottolineando i presunti difetti di interi popoli? Chi minaccia di m… - MonEleonora : @GianniMagini @arcoincielo @back_morena @Romy_kitty1 @SpawnFmSilvana @radiosilvana Quando si ravvisa una potenziale… -

Ultime Notizie dalla rete : Una minaccia

Cyber Security 360

Von der Leyen ha invitato però a non abbassare la guardia, perché "il Covid rimanegravealla salute e alla vita delle persone". Quella dell'Europa è "corsa contro il tempo", ha ...... William Burns, ha avvisato che rinunciare apresenza militare in Afghanistan danneggerà la capacità dell'agenzia di raccogliere informazioni nel Paese. "La nostra capacità di tenere la...Giungono addirittura delle minacce di morte per due conduttori di Mediaset. La situazione sta sfuggendo di mano ...Intervista al giornalista Toni Capuozzo: "Il Pd ha un pregiudizio nei confronti delle partite iva. Speranza è figlio della cultura del posto fisso" ...