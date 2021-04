Tutti e tutte diventa "tutt?": "schwa" è più inclusivo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il comune di Castelfranco Emilia lotta per un linguaggio più inclusivo e per questo ha cominciato a usare in alcuni contesti il simbolo fonetico (?), detto schwa, come desinenza finale al posto dei plurali maschili universali. Leggi anche › Diversity: Al via gli Stati Generali su diversità e inclusione › Camera Nazionale della Moda Italiana pubblica il manifesto su diversità e inclusione Il sindaco di Castelfranco Emilia ha deciso di lottare contro la diversità attraverso il linguaggio La decisione del sindaco Il sindaco lo ha fatto in un primo post su Facebook del 5 aprile dove ha scritto: «A partire da mercoledì #7aprile molt? nostr? bambin? e ragazz? potranno tornare in ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 aprile 2021) Il comune di Castelfranco Emilia lotta per un linguaggio piùe per questo ha cominciato a usare in alcuni contesti il simbolo fonetico (?), detto, come desinenza finale al posto dei plurali maschili universali. Leggi anche › Diversity: Al via gli Stati Generali su diversità e inclusione › Camera Nazionale della Moda Italiana pubblica il manifesto su diversità e inclusione Il sindaco di Castelfranco Emilia ha deciso di lottare contro la diversità attraverso il linguaggio La decisione del sindaco Il sindaco lo ha fatto in un primo post su Facebook del 5 aprile dove ha scritto: «A partire da mercoledì #7aprile molt? nostr? bambin? e ragazz? potranno tornare in ...

