Traffico Roma del 15-04-2021 ore 15 | 30

(Di giovedì 15 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord rallentamenti e code sulla Cassia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa e a seguire da accordi al bivio con la trionfale in uscita dalla città e poi verso il centro dal raccordo fino a via di Grottarossa Trionfale possibili rallentamenti all’uscita della galleria Giovanni XXIII verso via della Pineta Sacchetti a causa di un incidente rallentata anche la Trionfale tra via Vincenzo Troya e via Macchia dell’insugherata Verso il raccordo su via della Foro Italico soliti rallentamenti e code tra Corso Francia la Salaria verso San Giovanni aest rallentata alla Prenestina all’altezza di via dell’Acqua Vergine per entrambe le direzioni di marcia alla Gianicolense a causa del cedimento del manto stradale sempre chiuso viale dei Colli ...