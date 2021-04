Tensione in Serie A | 7 club chiedono le dimissioni del presidente Dal Pino | ci sono anche Juve e Inter

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il campionato diA è entrato nella fase decisiva, ma si registranomomenti di grande. Nel dettaglio 7del massimo campionato italiano (cintus,, Napoli e Lazio) hanno chiesto ledelDaltramite un atto di sfiducia, è quanto riportato da ilsole24ore.com. Secondo le ultime indiscrezioni iavrebbero inviato una lettera con richiesta dimentre nella seconda è ipotizzata una denuncia per cattiva gestione. Il motivo dello scontro riguarderebbero i diritti tv, in particolar modo il ritardo sull’assegnazione dei pacchetti a Dazn. Le squadre intenzionate a sfiduciare Dal ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tensione Serie

Il livello diin Lega sta raggiungendo livelli altissimi. La nuova strana alleanza creatasi fra club ... muove guerra a Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio diA. Diritti tv e ...'In generale, quando si svolge un'attività molto piacevole, nel cervello si verificano unadi ... Per quanto sia un'attività piacevole, laè costante. Il cervello si abitua.' - Fa sapere ...Oggi in Lega sono arrivate due lettere, la prima dello studio Chiomenti, la seconda siglata dagli stessi 7 presidenti. Nella missiva inviata dallo studio legale si accusa il presidente Dal Pino di «ma ...Il calcio si appresta ad abbracciare una nuova rivoluzione, ancora una volta nel nome del digitale. Da qualche anno che le partite di calcio vengono trasmesse da DAZN, ma dal prossimo triennio la nota ...