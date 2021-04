Sorpreso in auto con piantine di marijuana, scatta la perquisizione domiciliare: 28enne nei guai (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto un’altra attività è stata condotta ad Avella dove i Carabinieri hanno eseguito svariati controlli e denunciato in stato di libertà un 28enne del Vallo di Lauro, ritenuto responsabile di Coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un servizio perlustrativo svolto in orario serale ad Avella, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato il giovane alla guida di un’auto. L’anomalo atteggiamento manifestato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. In tale contesto un’altra attività è stata condotta ad Avella dove i Carabinieri hanno eseguito svariati controlli e denunciato in stato di libertà undel Vallo di Lauro, ritenuto responsabile di Coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un servizio perlustrativo svolto in orario serale ad Avella, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato il giovane alla guida di un’. L’anomalo atteggiamento manifestato ...

Sorpreso in auto con piantine di marijuana, scatta la perquisizione domiciliare: 28enne nei guai Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e ri ...

