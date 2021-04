Seedorf: “Ammonizione per chi si copre la bocca per parlare in campo” (Di giovedì 15 aprile 2021) Da sempre impegnato nella lotta al razzismo Clarence Seedorf, ex campione di Milan, Ajax e Real Madrid, è intervenuto al Consiglio Europeo per parlare durante l’incontro dal titolo “Dialogo contro il razzismo e l’incitamento all’odio negli eventi sportivi”. L’olandese ha detto la sua su diversi temi e ha proposto una novità assoluto riguardo un comportamento in campo che, sempre con maggiore frequenza, molti atleti utilizzano per non farsi pizzicare dalle telecamere mentre parlano, ovvero mettersi la mano davanti alla bocca.LA PROPOSTA - Interpellato sull’argomento, Seedorf ha proposto la propria ricetta contro gli insulti razzisti in campo: "Se parliamo con un avversario non dovrebbe essere consentito di coprirsi la bocca con la mano", ha detto l'olandese. "I ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 aprile 2021) Da sempre impegnato nella lotta al razzismo Clarence, ex campione di Milan, Ajax e Real Madrid, è intervenuto al Consiglio Europeo perdurante l’incontro dal titolo “Dialogo contro il razzismo e l’incitamento all’odio negli eventi sportivi”. L’olandese ha detto la sua su diversi temi e ha proposto una novità assoluto riguardo un comportamento inche, sempre con maggiore frequenza, molti atleti utilizzano per non farsi pizzicare dalle telecamere mentre parlano, ovvero mettersi la mano davanti alla.LA PROPOSTA - Interpellato sull’argomento,ha proposto la propria ricetta contro gli insulti razzisti in: "Se parliamo con un avversario non dovrebbe essere consentito di coprirsi lacon la mano", ha detto l'olandese. "I ...

