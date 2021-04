Roma - Ajax Live 0 - 0: finiti i primi 45 minuti di gioco (Di giovedì 15 aprile 2021) 46' FINE PRIMO TEMPO 44' Primo ammonito della serata: Ibanez 38' Contatto in area tra Calafiori e Tadic, check del VAR e niente penalty 30' Meglio gli olandesi fino a questo momento ma ancora 0 - 0 ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) 46' FINE PRIMO TEMPO 44' Primo ammonito della serata: Ibanez 38' Contatto in area tra Calafiori e Tadic, check del VAR e niente penalty 30' Meglio gli olandesi fino a questo momento ma ancora 0 - 0 ...

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - MarcoYera : @MarSnaaaa Si, proprio questo. Ajax che per ora sta facendo tanto possesso ma piuttosto sterile. Roma in controllo - mr_myro : RT @Spiaze1: @mr_myro Il problema è che l'Ajax di già 2 anni fa era più forte della roma degli ultimi 15 - ju29roangel : Fino a questo momento tanto possesso palla dell’Ajax ma sterile. La Roma gioca in ripartenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax Roma - Ajax Live 0 - 0: finiti i primi 45 minuti di gioco FORMAZIONI UFFICIALI: Roma (3 - 4 - 2 - 1) : Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Ajax (4 - 3 - 3) : Stekelenburg; Klaiber, Timber,...

Moviola Roma Ajax: l'episodio chiave del match L'episodio chiave del match valido per il ritorno dei quarti dell'Europa League 2020/21: moviola Roma Ajax L'episodio chiave della moviola del match tra Roma e Ajax, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro inglese Taylor. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...

LIVE Roma-Ajax 0-0 - Finisce il primo tempo Serata importante quella della Roma di Paulo Fonseca, pronta a ospitare l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere il prezioso 2-1 conquistato una settima ...

Roma-Ajax, giallorosso nel mirino | “Da paura” Diverse critiche ricevute da Pau Lopez durante il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Ajax ...

