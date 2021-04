Roma-Ajax | Dzeko | “Semifinale meritata Fascia da capitano e futuro? Ecco cosa ne penso”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Parola a Edin, Fonseca: “Non era semplice limitare l’attacco dei lancieri, orgogliosi di rappresentare l’Italia”A margine del match di Europa League tra, l'attaccante bosniaco si è espresso così ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine siamo riusciti a passare il turno e credo sia lapiù importante, abbiamo sofferto sia all'andata che al ritorno ma la squadra ha dimostrato carattere. In passato magari avremmo mollato, oggi abbiamo corso fino alla fine tutti e ci siamo meritati la. Gol? Bisogna star lì dove arriva la palla, a 35 anni corro meno ma mi sono fatto trovare pronto. Calafiori ha giocato molto bene, contento per lui e per la sua prestazione. Manchester Utd? Siamo arrivati ine quindi potremo ...

Advertising

pisto_gol : Il momento decisivo di Roma-Ajax: l’arbitro Taylor-a 1mt-non vede (?) il fallo di Tagliafico su Mkhitarian e conval… - SkySport : ?? ROMA-AJAX 1-1 Risultato finale ? ? #Brobbey (49’) ? #Dzeko (72’) ?? - DiMarzio : #UEL | #ASRoma in semifinale. Ajax eliminato, adesso c'è il Manchester United - bralex84 : Anche stasera mi avete reso ORGOGLIOSO di essere #romano di #Roma nostra! È SEMIFINALE di #EuropaLeague, per cui a… - infondoalcuor : RT @pisto_gol: Il momento decisivo di Roma-Ajax: l’arbitro Taylor-a 1mt-non vede (?) il fallo di Tagliafico su Mkhitarian e convalida il 2:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax

Il tabellino di1 - 1 LIVE 49' Brobbey, 72' Dzeko(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori (80' Villar); Pellegrini, ...All'Olimpico è tutto pronto per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra. Squadre nel tunnel. Si riparte dal successo giallorosso in terra olandese (1 - 2). Un ottimo ...ROMA-AJAX 1-1 MARCATORI: 49' Brobbey, 72' Dzeko ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Calafiori (80' Villar); Mkhitaryan (87' Pedro), Pellegri ...Il tecnico giallorosso non si nasconde più e si sbilancia: Questa gara non cambia niente, non so se allenerò qui la prossima stagione.