Ristoranti, cinema, palestre e spostamenti. Le linee guida delle Regioni per le riaperture (tanto decide Draghi)

Roma, 15 apr – Ristoranti aperti sia a pranzo che a cena, regole per le riaperture di cinema, teatri, palestre e piscine, via il divieto di spostamento tra zone gialle: ecco la bozza delle linee guida delle Regioni per le riaperture. Oggi alla Conferenza Stato-Regioni, i governatori presenteranno le loro proposte per le riaperture delle tante altre attività che da mesi soffrono una crisi senza precedenti. Domani invece si terrà la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per trovare la quadra fra i "rigoristi" (il ministro della Salute Roberto Speranza e gli altri giallofucsia) e gli "aperturisti" (centrodestra).

