Passa il super-stipendio di Orcel Ok di misura dei soci ai 7,5 milioni (Di giovedì 15 aprile 2021) I soci di UniCredit accendono il disco verde al super stipendio per il 2021 da 7,5 milioni di euro di Andrea Orcel. In un'assemblea in cui si è registrata una presenza in linea con le assise Passate (2.001 azionisti pari al 60,471% del capitale sociale), i principali soci della banca di piazza Gae Aulenti hanno fatto blocco sul tema, molto dibattuto nelle ultime settimane, della nuova politica retributiva e di trattamento di fine rapporto di UniCredit. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 aprile 2021) Idi UniCredit accendono il disco verde alper il 2021 da 7,5di euro di Andrea. In un'assemblea in cui si è registrata una presenza in linea con le assisete (2.001 azionisti pari al 60,471% del capitaleale), i principalidella banca di piazza Gae Aulenti hanno fatto blocco sul tema, molto dibattuto nelle ultime settimane, della nuova politica retributiva e di trattamento di fine rapporto di UniCredit. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : UniCredit, passa il super-stipendio di Orcel: ok di misura dei soci ai 7,5 mln - pino616gmailco1 : RT @pino616gmailco1: L’Italia, non se la passa bene ma può risollevarsi. L’Europa deve fare la sua parte, allentando i vincoli di bilancio… - pino616gmailco1 : L’Italia, non se la passa bene ma può risollevarsi. L’Europa deve fare la sua parte, allentando i vincoli di bilanc… - sereferiali : sapete cosa fa ridere è che se c'è una persona che è super attenta e che passa tutto il giorno a igienizzare il suo… - doveTUTTO : @Deasamantha5 ... largo largo ... passa la super gnoccaaaa ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Passa super Ignazio Moser, non se ne fa più niente: costretto ad accettare la decisione di Cecilia Ma il tempo passa e di Ignazio all'isola non c'è traccia. Tutta 'colpa' di Cecilia? 'Tocca a lui!'. Bomba all'Isola dei Famosi, il super vip pronto a sbarcare. Ilary Blasi piazza il 'colpaccio' ...

11 errori che (forse) fai con il ferro arricciacapelli ... che danno un tocco romantico a qualsiasi lunghezza, dai caschetti super corti, ai tagli medi, fino ... Questo vale anche in fase di piega, non toccare mai il boccolo appena fatto, ma passa direttamente ...

I Coma_Cose raccontano il nuovo album Nostralgia: “Con questo disco abbiamo messo un punto e ci siamo perdonati” Complici nella vita, complici sul palco. I Coma_Cose hanno infiammato l'Ariston con il brano "Fiamme negli occhi", certificato pochi giorni fa disco ...

Sport: Vezzali, ripartenza passa da riaperture "Da donna di sport e da sottosegretaria è motivo di orgoglio essere qui a uno dei grandi eventi ospitati dall'Italia. Il nostro Paese ha bisogno di sport. (ANSA) ...

Ma il tempoe di Ignazio all'isola non c'è traccia. Tutta 'colpa' di Cecilia? 'Tocca a lui!'. Bomba all'Isola dei Famosi, ilvip pronto a sbarcare. Ilary Blasi piazza il 'colpaccio' ...... che danno un tocco romantico a qualsiasi lunghezza, dai caschetticorti, ai tagli medi, fino ... Questo vale anche in fase di piega, non toccare mai il boccolo appena fatto, madirettamente ...Complici nella vita, complici sul palco. I Coma_Cose hanno infiammato l'Ariston con il brano "Fiamme negli occhi", certificato pochi giorni fa disco ..."Da donna di sport e da sottosegretaria è motivo di orgoglio essere qui a uno dei grandi eventi ospitati dall'Italia. Il nostro Paese ha bisogno di sport. (ANSA) ...