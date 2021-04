Pallavolo, Francesca Piccinini annuncia il ritiro: "Largo ai giovani" (Di giovedì 15 aprile 2021) Basta, smetto . Sono sicura al cento per cento. E' giusto così: Largo alle giovani ". A 42 anni Francesca Piccinini annuncia il ritiro . "Non ci ho dormito la notte - confessa in un'intervista al '... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Basta, smetto . Sono sicura al cento per cento. E' giusto così:alle". A 42 anniil. "Non ci ho dormito la notte - confessa in un'intervista al '...

NCalvagno : @RaiNews Francesca, tranquilla hai già fatto vedere chi sei e cosa sai fare.Hai fatto cose meravigliose in campo,S… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: L'azzurra ha deciso, si ritira la supercampionessa del volley ?? #Piccinini | #Volley - Sport_Fair : Cala il sipario sulla carriera di Francesca #Piccinini La leggenda azzurra chiude con la pallavolo Ma non manca una… - CorriereUmbria : Francesca Piccinini lascia il volley e attacca il ct Mazzanti: ' La non convocazione? Doveva dirlo a me, non ai gio… - Eurosport_IT : L'azzurra ha deciso, si ritira la supercampionessa del volley ?? #Piccinini | #Volley -