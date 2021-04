Pagelle Roma Ajax | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di giovedì 15 aprile 2021) I top ee iai protagonisti delvalido il ritorno dei quarti di Europa League 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per il ritorno dei quarti dell’Europa League 2020/2021. TOP: Klaassen: MkhitaryanAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AhernandezS89 : RT @VoceGiallorossa: MATCHDAY - Il programma della giornata su - VoceGiallorossa : MATCHDAY - Il programma della giornata su - sportli26181512 : Liverpool-Real, le pagelle: Salah se ne mangia troppi, 5. Saracinesca Courtois: 7,5: Liverpool-Real, le pagelle: Sa… - infoitsport : Roma-Bologna, le pagelle di Stadio - soccmagazine : Ajax-Roma 1-2, pagelle giallorosse: Pau Lopez e Ibanez fanno sognare -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Serie A Ledi- Bologna 1 - 0: Mancini leader 11/04/2021 A 18:21 Serie A Basta un guizzo di Mayoral:- Bologna 1 - 0 11/04/2021 A 15:43...il ritorno dei quarti di finale di Europa League Nuovo appuntamento con CMIT TV questa sera per la cronaca in diretta di Calciomercato.it della sfida trae Ajax. Live reaction, analisi e...Vocegiallorossa.it vi propone i voti LIVE del match contro l'Ajax. Al termine della partita, saranno pubblicate le pagelle dell'incontro. Pau Lopez 6 Mancini 5,5 Cristante ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido il ritorno dei quarti di Europa League 2020/21: pagelle Roma Ajax Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Ajax, valido per il ritorno de ...