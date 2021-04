Operazione contro la ‘Ndrangheta | 23 arresti

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 15 aprile 2021)la. 23 le persone arrestate. Tra gli indagati anche il capo di gabinetto della Regione Toscana. FIRENZE –lain diverse zone d’Italia. I carabinieri hanno arrestato 23 persone con l’accusa di traffico di cocaina,llo dei lavori stradali e smaltimento illecito di rifiuti nelle concerie. Il filone è stato aperto e coordinato dalla Dda di Firenze, ma i fermi sono stati eseguiti anche in Calabria e Umbria. Gli approfondimenti sono ancora in corso anche per accertare il coinvolgimento di altre persone. Un’altra inchiesta, come riferito da La Nazione, ha portato all’arresto di 17 persone con l’accusa di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Perquisizioni negli uffici ...