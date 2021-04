Navicelli | cambiano destinazione i fondi per la conca di navigazione

(Di giovedì 15 aprile 2021) I sei milioni di euro che erano stati assegnati dalla Regione Toscana al Comune di Pisa nel 2019 per realizzare ladilungo il Canale dei. Su richiesta dell’amministrazione comunale pisana le stesse risorse, tratte dal FSC2014-20, sono state destinate ad un altro intervento sul Canale, cioè al consolidamento di alcuni tratti di argine che presentano criticità strutturali. La variazione è stata deliberata oggi dalla Giunta regionale, che ha approvato lo schema del II Addendum alla Convenzione stretta tra la Regione Toscana, il Ministero delle infrastrutture e il Comune di Pisa. “La Regione – ha spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani – ha acconsentito alla richiesta del Comune di Pisa con senso di responsabilità. Restiamo convinti della ...

