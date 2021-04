(Di giovedì 15 aprile 2021) Un uomoalnon ci sarà più. O almeno questa è l’aspirazione. Un canovaccio di idea per chi si metterà alla guida del Comune dialle prossime elezioni slittate da questa primavera al 10 ottobre 2021. Un tentativo di prepensionamento del vecchio sistema: 50 sindaci al posto di uno, unrivoluzionario secondo Dario Cusani, uno dei progettisti del cantiere elettorale in corso. “L’ideadal fallimento delle esperienze degli ultimi decenni conal, al quale ilpropone 50 (anche di più) sindaci per significare che ognuno è importante nel suo ruolo che svolge al servizio dei cittadini! Importante ma non insostituibile. Riteniamo questo l’unico modo per portare a votare il partito dei ...

Advertising

ilfattoblog : Napoli, basta con l’uomo solo al comando: nasce il progetto ‘i50sindaci’ - Iollux : @TrombettaPako @Torrenapoli1 Più che Sarri, il problema è cercare di ricreare quella stagione senza capire che alle… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Napoli, manifestazione oss davanti alla Regione: “Basta precariato. Stabilizzateci”: Stufi di contratti a tem… - NurseTimes : ?? Nurse Times Napoli, manifestazione oss davanti alla Regione: “Basta precariato. Stabilizzateci”: Stufi di contrat… - CarmeloCavani96 : @rowing6499 @Napoli_Report @CorSport Piu che un tuo parere , penso che il 99% dei tifosi del napoli , me compreso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli basta

... tra il bivio con la A16- Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma. Centinaia di ... 'E' chiaro che bisogna compiere delle azioni esterne alla scuola, nonlavorare all'interno delle scuole,...... poi il turno infrasettimanale a Bologna, infine la sfida casalinga contro il. Queste le ... però, in questo momento non basterebbe ancora per il rinnovo automatico: all'allenatore nonla ...Un uomo solo al comando non ci sarà più. O almeno questa è l’aspirazione. Un canovaccio di idea per chi si metterà alla guida del Comune di Napoli alle prossime elezioni slittate da questa primavera a ...Stufi di contratti a tempo determinato, gli operatori socio-sanitari hanno reclamato lo scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi vinti. "Basta ...