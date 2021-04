Monitoraggio Gimbe, meno casi ma più ricoveri in terapia intensiva: «Con le riaperture saliranno i contagi» (Di giovedì 15 aprile 2021) Le curve dei contagi e dei ricoveri continuano a flettersi grazie alle restrizioni delle ultime settimane. Ma gli oltre 200 ingressi giornalieri per Covid nei reparti di terapia intensiva e il numero dei decessi non permette di abbassare la guardia. A rilevarlo è la Fondazione Gimbe nel documento settimanale di Monitoraggio dell’andamento epidemiologico relativo alla settimana periodo che va dal 7 al 13 aprile 2021. «I nuovi casi e la loro variazione percentuale continuano a scendere – ha dichiarato il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta -, ma con un bacino di 520 mila casi attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti». «Bisogna tener presente che se gli effetti di un’Italia rosso-arancione si ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 aprile 2021) Le curve deie deicontinuano a flettersi grazie alle restrizioni delle ultime settimane. Ma gli oltre 200 ingressi giornalieri per Covid nei reparti die il numero dei decessi non permette di abbassare la guardia. A rilevarlo è la Fondazionenel documento settimanale didell’andamento epidemiologico relativo alla settimana periodo che va dal 7 al 13 aprile 2021. «I nuovie la loro variazione percentuale continuano a scendere – ha dichiarato il presidente di, Nino Cartabellotta -, ma con un bacino di 520 milaattualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti». «Bisogna tener presente che se gli effetti di un’Italia rosso-arancione si ...

