Migranti, sbarchi triplicati nel primo trimestre dell’anno (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli sbarchi di Migranti sulle coste italiane sono quasi triplicati nei primi tre mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020: sono 8465 le persone arrivate dal Mediterraneo a partire dal primo gennaio. Aumentano gli sbarchi sulle coste italiane nei primi tre mesi del 2021. Dal primo gennaio, infatti, il numero totale di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 aprile 2021) Glidisulle coste italiane sono quasinei primi tre mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020: sono 8465 le persone arrivate dal Mediterraneo a partire dalgennaio. Aumentano glisulle coste italiane nei primi tre mesi del 2021. Dalgennaio, infatti, il numero totale di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LegaSalvini : ??BASTA SBARCHI DI IMMIGRATI! ?La #Lega chiede al ministro Lamorgese che cosa intenda fare per impedire il continu… - FratellidItalia : ?? L’Italia ritorna a essere il grande campo profughi d’Europa ?? Link: - lukep968 : @GPerenne Senza migranti chiuderebbero centinaia di Onlus...coop sociali..e compagnia bella! E se mantieni gli sbar… - Salvargento : RT @LegaSalvini: ??BASTA SBARCHI DI IMMIGRATI! ?La #Lega chiede al ministro Lamorgese che cosa intenda fare per impedire il continuo e inc… - terry50mm : RT @Noiconsalvini: ??BASTA SBARCHI DI IMMIGRATI! ?La #Lega chiede al ministro Lamorgese che cosa intenda fare per impedire il continuo e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarchi Migranti: Viminale, da inizio anno sbarcate 8.505 persone sulle nostre coste. 76.305 stranieri accolti in tutta Italia Sono finora 8.505 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 3.227 ... considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Dopo le 30 ...

Isole covid free, il sindaco di Lampedusa: "Bonaccini parla di equità, iniziamo nella tutela della salute' Sugli sbarchi dei migranti . "La situazione è tranquilla, gli ultimi sbarcati li abbiamo caricati sulla nave quarantena. Il meccanismo dell'accoglienza sta funzionando bene. Dire che i migranti ...

Gli sbarchi continuano, in arrivo 15 migranti nei centri di Isernia e provincia L’arrivo è atteso in queste ore, al massimo entro qualche giorno. Sarebbero una quindicina i migranti che saranno ospitati nei centri di Isernia e provincia in seguito alla decisione assunta dal Minis ...

Migranti: Viminale, da inizio anno sbarcate 8.505 persone sulle nostre coste. 76.305 stranieri accolti in tutta Italia Sono finora 8.505 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 3.227 mentre nel 2019 furono 625. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Int ...

Sono finora 8.505 le personesbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 3.227 ... considerati glirilevati entro le 8 di questa mattina. Dopo le 30 ...Suglidei. "La situazione è tranquilla, gli ultimi sbarcati li abbiamo caricati sulla nave quarantena. Il meccanismo dell'accoglienza sta funzionando bene. Dire che i...L’arrivo è atteso in queste ore, al massimo entro qualche giorno. Sarebbero una quindicina i migranti che saranno ospitati nei centri di Isernia e provincia in seguito alla decisione assunta dal Minis ...Sono finora 8.505 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 3.227 mentre nel 2019 furono 625. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Int ...