Microsoft Flight Simulator, Xbox France celebra il 'World Update 4' mettendo in palio un PC a forma di turbina di aereo (Di giovedì 15 aprile 2021) Microsoft Flight Simulator è un gioco straordinario da vedere in azione e, come ci si aspetterebbe da un gioco che presenta risorse ad alta risoluzione estrapolate in tutto il mondo, richiede hardware all'avanguardia per essere sperimentato al meglio. Se non avete un PC del genere, la buona notizia è che Microsoft e Xbox France hanno messo in palio un PC e la particolarità è che il case è praticamente la riproduzione di una turbina di un aereo. Per celebrare il World Update 4, dedicato ad una serie di località europee che vengono migliorate, tutto ciò che i giocatori devono fare per parteciparvi è seguire l'account Xbox France su Twitter e commentare ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021)è un gioco straordinario da vedere in azione e, come ci si aspetterebbe da un gioco che presenta risorse ad alta risoluzione estrapolate in tutto il mondo, richiede hardware all'avanguardia per essere sperimentato al meglio. Se non avete un PC del genere, la buona notizia è chehanno messo inun PC e la particolarità è che il case è praticamente la riproduzione di unadi un. Perre il4, dedicato ad una serie di località europee che vengono migliorate, tutto ciò che i giocatori devono fare per parteciparvi è seguire l'accountsu Twitter e commentare ...

Eurogamer_it : #MicrosoftFlightSimulator giocato su un PC a forma di turbina? Il folle giveaway di Xbox France. - PlanetR7_ : Microsoft Flight Simulator e il contest per vincere un desktop da gaming unico nel suo genere - Multiplayerit : Microsoft Flight Simulator regala 2 PC dall'aspetto discutibile per festeggiare l'update francofono - VideoGamersITA : Microsoft Flight Simulator, l’arrivo su Xbox One è vicino - Tom's Hardware Italia - infoitscienza : Microsoft Flight Simulator: il World Update 4 migliora Francia, Belgio e Olanda -