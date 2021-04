Maurizio Zannolfi e Barbara Castellani | la triste storia dell’omicidio-suicidio di Fiumicino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 aprile 2021), 57 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri insieme alla compagnadi 42 anni in un appartamento di via Portico Placidiana, nella zona di Isola Sacra a. Dietro la morte dei due ci sarebbe un caso di omicidio-: lui avrebbe ucciso la compagna e si sarebbe tolto la vita.: l’omicidio-diera brigadiere della Guardia di Finanza e per questo aveva una pistola: era la sua arma di ordinanza. A dare l’allarme gli stessi colleghi del militare, inviati sul posto dal tenente che, non vedendolo in servizio e non riuscendolo a ...