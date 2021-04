Marco Masini per la prima volta in live streaming il 9 maggio (Di giovedì 15 aprile 2021) Per la prima volta nella sua carriera, Marco Masini sarà in live streaming domenica 9 maggio Domenica 9 maggio in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze, Marco Masini si esibirà per la prima volta in live streaming, con uno speciale concerto acustico. I biglietti dello show sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell’artista www.MarcoMasini.it. Il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana (www.teatrodellapergola.com), sarà l’occasione per ascoltare i grandi successi di Marco ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Per lanella sua carriera,sarà indomenica 9Domenica 9in direttadal Teatro della Pergola di Firenze,si esibirà per lain, con uno speciale concerto acustico. I biglietti dello show sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale dell’artista www..it. Il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per gentile concessione della Fondazione Teatro della Toscana (www.teatrodellapergola.com), sarà l’occasione per ascoltare i grandi successi di...

Giulia Pratelli, venerdì 16 aprile esce 'Luglio' ... basso Luca Guidi: chitarra elettrica Filippo Schininà: batteria Biografia Cantautrice toscana, ha più volte attirato l'attenzione di grandi artisti quali Fiorello, Marco Masini, Enrico Ruggeri, ...

