Laura Boldrini: il messaggio dopo l’intervento chirurgico (Di giovedì 15 aprile 2021) Laura Boldrini qualche giorno fa aveva annunciato di essere malata e di dover sottoporsi a un intervento chirurgico. Ora racconta cosa è successo. L’ex presidente della Camera non ha voluto spiegare di cosa soffre, ma nelle righe in cui descrive il decorso post operatorio ricorre una parola: “dolore”. La deputata del Partito Democratico ringrazia il personale sanitario e tutti coloro che l’hanno sostenuta con il loro affetto e la loro vicinanza. Ecco cosa ha scritto: l’intervento è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell’ospedale a cui va la mia più profonda gratitudine. dopo un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché a volte il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021)qualche giorno fa aveva annunciato di essere malata e di dover sottoporsi a un intervento. Ora racconta cosa è successo. L’ex presidente della Camera non ha voluto spiegare di cosa soffre, ma nelle righe in cui descrive il decorso post operatorio ricorre una parola: “dolore”. La deputata del Partito Democratico ringrazia il personale sanitario e tutti coloro che l’hanno sostenuta con il loro affetto e la loro vicinanza. Ecco cosa ha scritto:è andato bene grazie alla professionalità e alla competenza del personale sanitario dell’ospedale a cui va la mia più profonda gratitudine.un passaggio in terapia intensiva mi hanno spostata in reparto. E qui è subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché a volte il ...

Advertising

matteosalvinimi : Le battaglie politiche lasciano il posto agli auguri di pronta guarigione, sulla salute non si scherza. In bocca al… - Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Laura Boldrini. - urania2906 : RT @AndreaMarano11: Un Augurio di pronta guarigione a Laura Boldrini @lauraboldrini ????????????? - _DAGOSPIA_ : FLASH! RIAPPARE LAURA BOLDRINI DOPO L'OPERAZIONE: 'L'INTERVENTO E' ANDATO BENE, MA IL DOLORE...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Boldrini Vitalizi. Col verdetto del Senato i pregiudicati sperano di riprendersi il malloppo. Silvio, Cecchi Gori & Co. tornano all'incasso? ... condannati, si sono visti tagliare il privilegio nel 2015 a seguito delle due delibere firmate da Pietro Grasso e Laura Boldrini, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente del Senato e della ...

Torna il vitalizio per i parlamentari condannati: chi lo riceverà e perché La Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera del 2015 degli allora presidenti del Senato e della Camera Pietro Grasso e Laura Boldrini che prevede la sospensione dei vitalizi per i parlamentari condannati in via definitiva per reati di particolare gravità. Sei anni fa votarono a favore della misura Pd, Sel, Scelta ...

L’annuncio di Boldrini: «L’intervento è andato bene. Ora la riabilitazione» E qui è subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché a volte il dolore è veramente forte»: Laura Boldrini, dopo l’annuncio della malattia e ...

Michelle Hunzicher si scusa per le battute razziste dette a Striscia. La comunità cinese minaccia di boicottare Trussardi Striscia è ancora una volta accusata di razzismo: Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno preso in giro il popolo cinese. Pronte le scuse ...

... condannati, si sono visti tagliare il privilegio nel 2015 a seguito delle due delibere firmate da Pietro Grasso e, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente del Senato e della ...La Commissione Contenziosa del Senato ha annullato la delibera del 2015 degli allora presidenti del Senato e della Camera Pietro Grasso eche prevede la sospensione dei vitalizi per i parlamentari condannati in via definitiva per reati di particolare gravità. Sei anni fa votarono a favore della misura Pd, Sel, Scelta ...E qui è subito iniziata la riabilitazione, che nella fase post operatoria è una prova durissima perché a volte il dolore è veramente forte»: Laura Boldrini, dopo l’annuncio della malattia e ...Striscia è ancora una volta accusata di razzismo: Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno preso in giro il popolo cinese. Pronte le scuse ...