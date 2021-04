Giro d’Italia 2021, Androni-Sidermec invitata dopo l’esclusione della Vini Zabù. Gianni Savio festeggia (Di giovedì 15 aprile 2021) La Androni-Sidermec parteciperà al Giro d’Italia 2021, che scatterà sabato 8 maggio da Torino. La squadra di Gianni Savio è stata ufficialmente invitata da RCS Sport, dopo che la Vini Zabù si era autoesclusa dalla Corsa Rosa in seguito a un paio di casi di doping avuti negli ultimi mesi. Il comunicato stampa dell’organizzatore è laconico: “A seguito della rinuncia della Vini Zabù a partecipare al Giro d’Italia, RCS Sport comunica che una delle tre wild card viene assegnata all’Androni Giocattoli – Sidermec”. La compagine italiana di livello Professional è stata dunque ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Laparteciperà al, che scatterà sabato 8 maggio da Torino. La squadra diè stata ufficialmenteda RCS Sport,che lasi era autoesclusa dalla Corsa Rosa in seguito a un paio di casi di doping avuti negli ultimi mesi. Il comunicato stampa dell’organizzatore è laconico: “A seguitorinunciaa partecipare al, RCS Sport comunica che una delle tre wild card viene assegnata all’Giocattoli –”. La compagine italiana di livello Professional è stata dunque ...

