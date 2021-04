Giovani Pd, otto mesi per non eleggere un segretario (a) (Di giovedì 15 aprile 2021) Proprio mentre si spende per il voto ai sedicenni e inserisce nella sua segreteria l’inedita delega “Missione Giovani”, Enrico Letta si è ritrovato per le mani una matassa ingarbugliata. Con sfumature kafkiane. Da agosto scorso i Giovani Democratici, l’organizzazione under 30 del Pd, sono senza vertici. Politicamente decapitati, dunque inerti: niente tesseramento, zero nuovi circoli. Due anni di congressi, guerra a colpi di carte bollate, trattative estenuanti, infine le dimissioni della commissione di garanzia – unico organo competente a nominare l’assemblea - hanno certificato lo stallo che dura da otto mesi: segreteria e organismi dirigenti non ci sono, e rebus sic stantibus non possono neppure essere eletti. Tutto comincia l’8 agosto con la vittoria di misura della molisana Caterina Cerroni, che prevale per 11 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Proprio mentre si spende per il voto ai sedicenni e inserisce nella sua segreteria l’inedita delega “Missione”, Enrico Letta si è ritrovato per le mani una matassa ingarbugliata. Con sfumature kafkiane. Da agosto scorso iDemocratici, l’organizzazione under 30 del Pd, sono senza vertici. Politicamente decapitati, dunque inerti: niente tesseramento, zero nuovi circoli. Due anni di congressi, guerra a colpi di carte bollate, trattative estenuanti, infine le dimissioni della commissione di garanzia – unico organo competente a nominare l’assemblea - hanno certificato lo stallo che dura da: segreteria e organismi dirigenti non ci sono, e rebus sic stantibus non possono neppure essere eletti. Tutto comincia l’8 agosto con la vittoria di misura della molisana Caterina Cerroni, che prevale per 11 ...

Advertising

HuffPostItalia : Giovani Pd, otto mesi per non eleggere un segretario (a) - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Il Questore di #Cosenza ha notificato un provvedemmo di #Daspo della durata di otto anni a due… - sette_otto_ : RT @sofiagiova96: @MissingDeniseMp @maryfalco71 @CerchiamoDenise Denise come una sorella per noi giovani. Signora Piera, lei é una roccia e… - cristin71260493 : RT @jes_sunflower: Otto sotto un tetto e sono sicura che siete troppo giovani per sapere di cosa sto parlando I vote #WatermelonSugar for… - ila21225930 : RT @jes_sunflower: Otto sotto un tetto e sono sicura che siete troppo giovani per sapere di cosa sto parlando I vote #WatermelonSugar for… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani otto La eSerieD è pronta ad incoronare la Regina della stagione 2020/2021 nei Caroli Hotels di Gallipoli ...la fase finale della Serie D virtuale saranno presenti un rappresentante per ognuno degli otto team ... quelli legati alla territorialità e ai giovani. Per tutto questo " aggiunge il Presidente Lo ...

Formazioni Atalanta Juve, le scelte in difesa ... come a dicembre, altrimenti si può ipotizzare una coppia centrale di giovani con Demiral a fianco dell'olandese. E Chiellini? Ha giocato tre partite in otto giorni ( Torino, Napoli e Genoa ) ...

Giovani Pd, otto mesi per non eleggere un segretario (a) Voto contestato ad agosto, poi un accordo tra (presunta) vincente e (presunto) perdente. Ma un ricorso blocca tutto e i due contendenti non hanno più l'età (tra poco) ...

Moggi: "Juventus, presi i giovani migliori. Dybala-Icardi? Una pazzia" Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha fatto un focus sulla Vecchia Signora soffermandosi anche sul calciomercato.

...la fase finale della Serie D virtuale saranno presenti un rappresentante per ognuno degliteam ... quelli legati alla territorialità e ai. Per tutto questo " aggiunge il Presidente Lo ...... come a dicembre, altrimenti si può ipotizzare una coppia centrale dicon Demiral a fianco dell'olandese. E Chiellini? Ha giocato tre partite ingiorni ( Torino, Napoli e Genoa ) ...Voto contestato ad agosto, poi un accordo tra (presunta) vincente e (presunto) perdente. Ma un ricorso blocca tutto e i due contendenti non hanno più l'età (tra poco) ...Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha fatto un focus sulla Vecchia Signora soffermandosi anche sul calciomercato.