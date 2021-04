Genoa, Pandev: “Futuro? Sono ancora indeciso. Ecco i miei tre gol preferiti” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Futuro? Sono ancora indeciso, l’importante è stare bene, poi si vedrà”. Così Goran Pandev, nelle parole rilasciate alla trasmissione Extra Campo di Genoa Channel. Un’intervista in cui il classe ’83 ha ricordato vari momenti della sua vita legata al calcio, dall’infanzia all’emozione per aver sconfitto la Germania con la sua Macedonia, passando per i suoi migliori gol. E proprio in relazione a quest’ultimo punto, l’attaccante ha rivelato: “I miei tre gol preferiti? Uno qui a Genova contro il Verona con un pallonetto. Un altro con la Lazio contro la Juve a Torino, quando dribblai Cannavaro, Thuram e Zebina segnando a Buffon, e un altro con il Napoli ancora contro la Juventus”. Pandev ha poi ricordato episodi della sua ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “, l’importante è stare bene, poi si vedrà”. Così Goran, nelle parole rilasciate alla trasmissione Extra Campo diChannel. Un’intervista in cui il classe ’83 ha ricordato vari momenti della sua vita legata al calcio, dall’infanzia all’emozione per aver sconfitto la Germania con la sua Macedonia, passando per i suoi migliori gol. E proprio in relazione a quest’ultimo punto, l’attaccante ha rivelato: “Itre gol? Uno qui a Genova contro il Verona con un pallonetto. Un altro con la Lazio contro la Juve a Torino, quando dribblai Cannavaro, Thuram e Zebina segnando a Buffon, e un altro con il Napolicontro la Juventus”.ha poi ricordato episodi della sua ...

