Figliuolo e Speranza | parole sul futuro di Johson & Johnson e Astrazeneca Von der Leyen riceve la prima dose

(Di giovedì 15 aprile 2021) In 3 mesi 46.237 segnalazioni di sospetta reazione avversa al vaccino, ma il 92,7% sono riferite a eventi non gravi. Il commissario: «Questione Jansenn si risolverà a breve». Il Ministro della Salute: «sicuro, salva vite. Entro giugnoa tutti gli over 60»

Il ministro della Salute Robertoè intervenuto alla Camera per una informativa sul ... Prudenzialmente il commissariosta lavorando a 45 mln dosi di vaccini in arrivo entro giugno. ...'Lanceremo questo progetto fra una settimana, con ladi avere nel frattempo maggiori ... Ho un ottimo rapporto con il generale Francesco Paoloe posso assicurare che è disponibile, ...Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera ricordando di aver detto "la verità anche quando era scomoda". (Rai News) Rispetteremo le prescrizioni della comunità ...Mentre la Food and Drug Administration ha sospeso in via precauzionale il vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti e in Italia si attende che venga fatta chiarezza, la campagna di vaccinazione nel ...