F1 | Antonio Giovinazzi | “Spero di andare a punti | manca il pubblico Buon feeling con Alfa”

(Di giovedì 15 aprile 2021)ha incominciato il Mondiale F1 2021 con il dodicesimo posto nel GP del Bahrain, andato in scena tre settimane fa sul circuito del Sakhir. Il pugliese aveva concluso al limitare della zona, subito alle spalle del ben più esperto compagno di squadra Kimi Raikkonen. Il pilota dellaRomeo sembra avere trovato uncon la sua monoposto e spera di ottenere unrisultato anche nel GP di Emilia Romagna, in programma nel weekend sul circuito di Imola. Il 27enne si è presentato in conferenza stampa insieme a Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha ovviamente occupato gran parte dei 20 minuti a disposizione, ma c’è comunque stato spazio anche per: “Felice del ...

Advertising

KathrynRoyle : Antonio Giovinazzi's quali. #ImolaGP #F1 #PressConference @FormulaReaction @wtf1official #WTF1 - FormulaPassion : #F1 | Disegno speciale per Antonio #Giovinazzi, alla prima gara di casa di quest'anno - jupedima : @Anto_Giovinazzi Bravo Antonio ?? - Claudia_200001 : @Anto_Giovinazzi Forza Antonio???????? - elesseti : @Anto_Giovinazzi Bellissimo Antonio! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Giovinazzi

OA Sport

Una gara inevitabilmente molto speciale per l'unico pilota italiano attualmente presente in griglia,. Il talento pugliese di casa Alfa Romeo , per meglio celebrare l'approdo della ...E' fiduciosonell'anteprima del weekend che lo vedrà impegnato nel Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy. Il pilota dell'Alfa Romeo Racing è alla prima delle due gare in programma ...Giovinazzi correrà a Imola con una livrea nuova del casco: si tratta della locandina del GP dell'Emilia Romagna disegnata dall'artista Aldo Drudi.Antonio Giovinazzi ha incominciato il Mondiale F1 2021 con il dodicesimo posto nel GP del Bahrain, andato in scena tre settimane fa sul circuito del Sakhir. Il pugliese aveva concluso al limitare dell ...