Dzeko: "È importante la Roma, non la fascia. Se resto? Difficile pensarci adesso" (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- Lain semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ...

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko importante Dzeko: "È importante la Roma, non la fascia. Se resto? Difficile pensarci adesso" Al termine del match il Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare la gara: "Abbiamo sofferto tanto, però la squadra ha mostrato carattere soprattutto dopo lo 0 -...

Fonseca: 'Non so se allenerò la Roma l'anno prossimo, ma non mi preoccupa. Il presidente è sempre vicino alla squadra' CRISTANTE - 'Ha molta qualità con la palla, è importante averlo dietro quando iniziamo l'azione'. DZEKO - 'Motivato, lavora bene e gioca con la squadra, va tutto bene in questo momento'.

Roma, parla Dzeko: “Divertiamoci contro il Manchester United. Futuro? Vedremo…” Protagonista della vittoria nella doppia sfida contro l'Ajax della sua Roma, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Post Roma-Ajax: la parola ai protagonisti Stiamo dimostrando di star crescendo“. L’autore del gol del pareggio Edin Dzeko ha commentato così la prestazione della Roma: “Alla fine ce l’abbiamo fatta che è la cosa più importante, anche se ...

