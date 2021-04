DEF e nuovo scostamento da 40 miliardi: via libera in CdM (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Via libera del Consiglio dei Ministri al Documento di Economia e Finanze e alla relazione sullo scostamento di bilancio con la quale si richiede l’autorizzazione al Parlamento al ricordo a un maggior indebitamento per 40 miliardi di euro, risorse che saranno utilizzate per un nuovo provvedimento di sostegno alle imprese e dunque all’economia. I sostegni a partite IVA e imprese“rappresentano più di metà degli impegni previsti sul 2021” da 40 miliardi, si legge. Nel nuovo decreto ci sarà “copertura dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione tramite credito d’imposta. Per le PMI sarà prorogata “dal 30 giugno a fine anno” la scadenza del regime di garanzia, e sarà estesa anche la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Viadel Consiglio dei Ministri al Documento di Economia e Finanze e alla relazione sullodi bilancio con la quale si richiede l’autorizzazione al Parlamento al ricordo a un maggior indebitamento per 40di euro, risorse che saranno utilizzate per unprovvedimento di sostegno alle imprese e dunque all’economia. I sostegni a partite IVA e imprese“rappresentano più di metà degli impegni previsti sul 2021” da 40, si legge. Neldecreto ci sarà “copertura dei costi fissi, sia con sgravi di imposta che con la copertura della quota fissa delle bollette e di parte dei canoni di locazione tramite credito d’imposta. Per le PMI sarà prorogata “dal 30 giugno a fine anno” la scadenza del regime di garanzia, e sarà estesa anche la ...

Ultime Notizie dalla rete : DEF nuovo Il Cdm vara il Def: ok a scostamento di bilancio da 40 miliardi Sono bastati 45 minuti di riunione del Consiglio dei ministri per approvare un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro e una linea di finanziamento complementare al ... Tra le stime del Def ...

Coinbase in rally, Nasdaq risorge, Piazza Affari frena ... mentre il governo Draghi si appresta a chiedere al parlamento 40 miliardi del nuovo scostamento di bilancio con il Def, più altri 30 miliardi (spalmati su cinque anni) da tenere come riserva per le ...

Def 2021. Per la sanità mai così tanti soldi: ai quasi 20 miliardi del Recovery si aggiungono altri 20,2 miliardi finanziati dal 2020 al 2024 15 APR - Sul fatto che la pandemia abbia stravolto usi, metodi e dogmi apparentemente intoccabili della finanza nazionale e internazionale nessuno ha ormai dubbi. Dall’abbandono del rigore europeo che ...

Scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro approvato dal Cdm nella giornata di oggi, giovedì 15 aprile Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza e il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. La seduta è durata meno di un’ora. Approvata anche una linea di fin ...

