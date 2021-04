Candela: 'Roma, sei più forte dell'Ajax. Al 99% passi, ma non fare la stupida...' (Di giovedì 15 aprile 2021) L'Ajax lo ricorda, eccome: 'Ero in campo sia all'andata che al ritorno e posso dire che siamo stati eliminati per colpa nostra'. Champions League 2003. Seconda fase a gironi. Vincent Candela indossa ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) L'lo ricorda, eccome: 'Ero in campo sia all'andata che al ritorno e posso dire che siamo stati eliminati per colpa nostra'. Champions League 2003. Seconda fase a gironi. Vincentindossa ...

Ultime Notizie dalla rete : Candela Roma Candela: 'Roma, sei più forte dell'Ajax. Al 99% passi, ma non fare la stupida...' Candela, questa Roma 18 anni dopo, vendicherà la sua? 'Non parlerei esattamente di vendetta. Anche perché questa Roma è più forte dell'Ajax. Oggi è facile dirlo e lo fanno tutti. Ma io che la Roma ...

Candela: ‘Contro l’Ajax la Roma passa al 99%’ Commenta per primo Domani la Roma si gioca una fetta importante della propria stagione: all’Olimpico va in scena la partita di ritorno contro l’Ajax, valida per le qualificazioni alle semifinali. I gi ...

Candela: "La Roma è più forte dell'Ajax, al 99% si qualificherà" Vincent Candela ha rilasciato un'intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del prossimo appuntamento della Roma in Europa League contro l'Ajax. Ecco uno stralcio delle ...

