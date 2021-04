Bozza regioni | palestre e piscine aperte anche in zona rossa da maggio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Lefanno pressing nei confronti del Governo per ottenere ulteriori riaperture. La richiesta ufficiale riguarda un allentamento delle restrizioniper, da tempo attività rimaste chiuse a prescindere dal colore delle varie. Per quanto riguarda le, la proposta e di riaprirlein. Gli ingressi e le attività devono essere pianificati, prenotati e regolamentati per evitare assembramenti. Può essere rilevata la temperatura corporea e impedito l’accesso oltre i 37.5 gradi. Spazi, spogliatoi e docce vanno organizzati in modo da garantire la distanza di 2 metri, che può diventare 1 quando non si svolge attività fisica. Le macchine delledevono essere ...

Advertising

Corriere : Le Regioni e le riaperture (anche in zona rossa): ristoranti, palestre, piscine, cinema... - fattoquotidiano : 'RIAPERTURE DAL 26' La bozza è pronta e sarà presentata oggi pomeriggio - Noiconsalvini : IL PRESSING DELLE REGIONI SU ??SPERANZA - News24_it : Regioni, spostamenti e riaperture: ristoranti, palestre e piscine, cinema e concerti - Corriere della Sera 2021-04-… - ale_poggia : RT @LegaSalvini: IL PRESSING DELLE REGIONI SU ??SPERANZA -

Ultime Notizie dalla rete : Bozza regioni

È una delle regole contenute nelladelle Proposte per la riapertura che oggi leporteranno all'incontro con il governo . Sei pagine di testo suddivise in tre capitoli: Ristorazione, ...Ripartenza prevista anche per palestre, cinema, teatri e musei secondo unadelle. Infine ripresa a maggio del le attività culturali di cinema e teatri. Intanto si attende venerdì ...Il Governo inizia a stilare un piano per le riaperture, ecco le ipotesi per bar, ristoranti e locali all'aperto. Nodo su sport e spettacoli ...Oggi l’incontro fra le regioni e il governo per discutere delle riaperture: ecco la bozza con le regole proposte dai governatori ...