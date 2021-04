Berlino non può impedire l’aumento degli affitti (Di giovedì 15 aprile 2021) Il blocco era stato introdotto dal governo locale lo scorso anno, ma la Corte Costituzionale tedesca lo ha invalidato Leggi su ilpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Il blocco era stato introdotto dal governo locale lo scorso anno, ma la Corte Costituzionale tedesca lo ha invalidato

Berlino non può impedire l’aumento degli affitti Il blocco era stato introdotto dal governo locale lo scorso anno, ma la Corte Costituzionale tedesca lo ha invalidato ...

Annullato il blocco degli affitti. Gli inquilini dovranno restituire la differenza La Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato illegittimo il Mietendeckel, ovvero blocco degli affitti sancito a Berlino nel 2020.

